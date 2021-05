Sinkende Inzidenzen : Lernen in Kleingruppen: Berlins Hochschulen lockern

Seit mehr als einem Jahr müssen Berlins 200.000 Studenten wegen der Corona-Pandemie zu Hause büffeln. Mit sinkenden Inzidenzen soll es Öffnungen geben - ganz vorsichtig.

Berlin | Berlin will seine Hochschulen in der Corona-Pandemie schrittweise für kleine Lerngruppen öffnen. Gestartet werde vom 4. Juni an mit Seminaren, Technik- und Laborveranstaltungen für bis zu 25 Studierende, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Ab dem 18. Juni sollen Gruppen bis 40 möglich sein. Grund für diese Entscheidung sei...

