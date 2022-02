Panorama : Noch keine Klarheit zu Milliardenauftrag bei Alstom

Die Beschäftigten von Alstom haben vorerst weiter keine Gewissheit zur Zukunft des Milliardenauftrags für ihr Werk in Salzgitter. Bei einem Treffen mit der für Deutschland zuständigen Geschäftsführung am vergangenen Freitag in Berlin sei zunächst vereinbart worden, weitere Gespräche zu führen, teilte der Betriebsrat des Bahntechnik-Herstellers am Dienstag mit. Dabei gelte es aus Sicht der Belegschaft, „alle relevanten Fakten aufzuzeigen“. Am Donnerstag (17.2.) und Dienstag (22.) wolle man wieder verhandeln.

Nach Darstellung des örtlichen Betriebsratschefs Baki Erkoc fiel das erste Treffen zum Konflikt um eine Verlagerung wesentlicher Teile des Geschäfts nach Polen „in eine sehr angespannte Situation“. Salzgitter ist einer der größten Standorte von Alstom. Der französische Konzern hatte jüngst eine Bestellung für Regionalzüge aus Norwegen gemeldet - danach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.