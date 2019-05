Praktischer Tipp fürs Büro : Per Ortswechsel die Kreativität am Arbeitsplatz ankurbeln

Eine Denk-Blockade im Büro ist frustrierend. Wer kreativ sein muss und sich dabei schwer tut, kann durch einfache räumliche Veränderungen gegensteuern - und so aus Routinen ausbrechen.

von dpa

22. Mai 2019, 10:51 Uhr

Am Arbeitsplatz originelle Ideen zu entwickeln, ist oftmals eine Herausforderung. Business-Coach Susanne Westphal rät in der Zeitschrift «Cosmo at work» (Ausgabe Juni 2019), sich für Kreativ-Aufgaben einen anderen Ort als den eigenen Schreibtisch zu suchen.

Es könne schon helfen, zumindest die Schreibtischseite zu wechseln. Wer neue Blickwinkel einnimmt, dem falle es leichter, in andere Denkprozesse zu finden. Der Ortswechsel schafft Abstand zu den alltäglichen Orga-Aufgaben, die Berufstätige üblicherweise am Schreibtisch erledigen.

Was außerdem hilft: Den Arbeitsplatz von allem befreien, was an andere Themen erinnern könnte. Und auch Ablenkung durch E-Mails oder das Smartphone sollten Berufstätige vermeiden. Sie können beispielsweise Benachrichtigungen für die Zeit der Kreativarbeit einfach ausschalten.