Umfrage : Viele Berufstätige sind gedanklich schon im Weihnachtsurlaub

20.Dez.2017

Weihnachten beginnt am Heiligabend - doch viele Berufstätige steigen geistig schon vorher aus. Das zeigt eine Umfrage des dänischen Beratungs- und Softwareunternehmens Peakon unter rund 2800 Beschäftigten in Deutschland.

Gut jeder zweite Teilnehmer (51 Prozent) ist demnach am 21. Dezember mit den Gedanken schon im Weihnachtsurlaub. Jeder Zehnte (10 Prozent) gab bei der Umfrage im November an, sogar schon vom 1. Dezember an innerlich abzuschalten.

44 Prozent der Berufstätigen in Deutschland nutzen der Umfrage zufolge ihre Arbeitszeit im Advent außerdem, um die Feiertage zu planen. Und etwa jeder Dritte (31 Prozent) plaudert in diesen Wochen mehr als sonst mit seinen Kollegen. Einen früheren Feierabend gönnt sich in der Vorweihnachtszeit aber nur jeder Zehnte (11 Prozent).