Grenze nach unten : Was Beschäftigte zum Mindestlohn wissen müssen

Der Monatsverdienst ist in vielen Branchen vergleichsweise niedrig. Der gesetzliche Mindestlohn regelt in Deutschland, wie viel Beschäftigte minimal verdienen. Aber gibt es auch Ausnahmen?

Berlin | Nach oben gibt es beim Verdienst keine Grenze, nach unten schon. Seit 2015 gilt in Deutschland ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn. Was Beschäftigte dazu wissen müssen. Was ist überhaupt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn? „Das ist die flächendeckende Lohnuntergrenze, die kein Arbeitgeber unterschreiten darf“, sagt Johannes Schipp, Fach...

