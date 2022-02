Statistisches Bundesamt : Zahl der Studienberechtigten in Deutschland steigt

Es gibt wieder mehr Studienberechtigte in Deutschland. Eigentlich müsste der demokratische Wandel das Gegenteil bewirken. Doch im Bundesland Niedersachsen zeigt sich ein regionaler Sondereffekt.

Die Zahl der Studienberechtigten in Deutschland ist trotz der demografischen Entwicklung um 3,5 Prozent gestiegen. Insgesamt haben im vergangenen Jahr rund 395.000 Schülerinnen und Schüler eine Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. „Hauptursache dieser Zunahme ist der starke Anstieg in Niede...

