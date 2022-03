Landkreis Vechta : Zoll entdeckt bei Schwarzarbeit-Ermittlungen Scheinfirmen

Ermittler des Zolls haben zwei Scheinfirmen auffliegen lassen, die in Deutschland arbeitenden Arbeitskräften aus Polen Arbeitslohn vorenthalten haben. Ermittelt werde gegen vier Beschuldigte aus Deutschland und Polen, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Donnerstag mit. Die Firmen hatten von 2014 bis 2018 viele Menschen in Polen als Arbeitskräfte für eine Service- und Montagefirma im Landkreis Vechta angeworben.

Die Arbeitnehmer hatten den Angaben nach als Selbstständige oder als Werkvertragskräfte in Deutschland gearbeitet. Es bestehe aber der Verdacht, dass sie tatsächlich als abhängig Beschäftigte anzusehen seien und bei der deutschen Firma als Arbeitnehmer gemeldet hätten werden müssen. Mehr als eine Million Euro an Rentenversicherung und Sozialversicherun...

