Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Netflix eröffnet den August mit zwei großen Meisterwerken, die die Augen von Filmliebhabern zum Strahlen bringen werden: Steven Spielbergs „Der Soldat James Ryan“ und Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“. Serien-Freunde dürfen sich außerdem auf eine neue Staffel der Telenovela „Velvet“ und der Science-Fiction-Serie „Killjoys“ freuen. Für junge Zuschauer gibt es ab sofort neues von Kenai und Koda in „Bärenbrüder 2“.

Während des zweiten Weltkrieg begibt sich eine Gruppe amerikanischer Soldaten, angeführt von Captain John Miller (Tom Hanks) hinter die feindlichen Linien, um den Fallschirmspringer James Ryan (Matt Damon) zu retten. Der Film von Steven Spielberg beruht auf einer wahren Geschichte. Angesichts der zahlreichen Opfer des zweiten Weltkrieges hat die Rettungsaktion des Soldaten James Ryan vor allem symbolische Bedeutung.

In Stanley Kubricks Psychodrama Eyes Wide Shut begibt sich Dr. William Harford (Tom Cruise) auf die Suche nach einem erotischen Abenteuer, als er von den Seitensprung-Gedanken seiner Frau Alice (Nicole Kidman) erfährt. Auf seinem Streifzug durch New York City gerät Harford jedoch in eine Reihe befremdliche Situationen, die ihn sogar um sein Leben fürchten lassen. Der Film basiert auf Arthur Schnitzlers Klassiker „Die Traumnovelle“.

Disneys Geschichte über Kenai, einen jungen Mann, der in einen Bären verwandelt wurde, wird weitererzählt. Gemeinsam mit seinem Bärenbruder Koda ist er gerade aus dem Winterschlaf erwacht und muss feststellen, dass die Bewohner des Waldes in heller Aufregung sind. Der Grund: Frühlingsgefühle. Als Kenai auf das Menschenmädchen Nita, eine Freundin aus Kindertagen trifft, wird er vor eine schwere Entscheidung gestellt.

Die spanische Serie erzählt von den Ereignissen im luxuriösen Modehaus „Galerias Velvet“ in Madrid. Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre), der Sohn des Besitzers Don Rafael (Tito Valverde), kehrt nach einer vierjährigen Ausbildung in London zurück ins heimische Unternehmen und trifft dort auch auf seine Jugendliebe Ana (Paula Echevarría), die mittlerweile als Schneiderin für die Galerías Velvet arbeitet. Obwohl die beiden nach wie vor Gefühle füreinander hegen, scheinen die Standesunterschiede unüberwindbar.

In der Science-Fiction-Serie Killjoys macht sich ein Kopfgeldjäger-Trio die Klassenkämpfe der Galaxie zu Nutze. Dutch (Hannah John-Kamen), John (Aaron Ashmore) und D’Avin (Luke MacFarlane) haben beschlossen, sich aus politischen Angelegenheiten herauszuhalten, aber ihre Aufträge als Kopfgeldjäger nehmen sie ernst. Auf ihren Missionen lernen sie die unterschiedlichsten Völker und Kulturen der Galaxie kennen.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon hat meint es Anfang August besonders gut mit allen Serienfans. Sie bekommen eine neue Staffel von „The Royals“ und dürfen sich über zwei neue Serien freuen: FBI-Serie „Quantico“ und Comedy-Neuling „Catastrophe“. Unterhaltung verspricht außerdem Dreamworks‘ neuester Film „The Boss Baby“.

In einer alternativen Realität herrscht das Königspaar Simon (Vincent Regan) und Helena Henstridge (Elizabeth Hurley) über die britische Insel. Letztere bemüht sich darum, dass Image der Königsfamilie zu wahren, während sich andere Mitglieder der Royals, zum Beispiel die Geschwister Liam Henstridge (William Moseley) und Eleanor Henstridge (Alexandra Park) dem Genuss und rauschender Partys hingeben. Die Royals führen ein Doppelleben aus Anstand und völliger Verkommenheit. Ein Meer aus Lügen und Intrigen, in dem die Monarchie zu zerfallen droht.

Alex Parrish (Priyanka Chopra) gehört zu einigen neuen Rekruten der FBI-Ausbildungsbasis Quantico, wo sie auf die Arbeit beim als Geheimagentin vorbereitet werden soll. Alles erfährt jedoch eine unerwartete Wendung, als der Verdacht aufkommt, dass sich unter den Neulingen ein Drahtzieher des 11. September 2001 befindet. Alex muss einen Weg finden ihre Loyalität zu beweisen. Die Serie lief im Original auf dem Sender ABC und stammt aus der Feder von Regisseur Marc Munden.

Aus einer spontanen Begegnung in London wächst für die Irin Sharon (Sharon Horgan) und den Amerikaner Rob (Rob Delaney) unerwartet viel Verantwortung. Eigentlich war Robs Aufenthalt in London nur für ein paar Tage geplant, doch als er kurze Zeit nach seiner Rückkehr in die USA erfährt, dass Sharon von ihm schwanger ist, beschließt er nach London zu ziehen. Leider in die beiden jedoch alles andere als ein homogenes Paar.

Neuer Animationsfilm aus dem Hause Dreamworks: Der siebenjährige Tim ist überhaupt nicht begeistert, als seine Eltern noch ein Baby bekommen. Erstrecht, weil dieses Baby erstaunlich gut sprechen kann und in Anzug und Aktenkoffer herumläuft. Schnell entbrennt zwischen den beiden Brüdern ein Wettstreit um die Liebe der Eltern, doch als sie vom perfiden Plan eines Firmenbosses erfahren, die Liebe in der Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen müssen sie sich zusammenraufen. Weit mehr als der eigene Haussegen steht schließlich auf dem Spiel.

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Maxdome bringt in dieser Woche den Kinoerfolg „Ghost in the Shell“ mit Scarlett Johansson in seinen Store. Abonnenten können sich außerdem auf neue Folgen der Drama-Serie „Empire“ und die Enthüllungs-Doku „Taste the Waste“ freuen.

Die Serie zeigt die Irrungen und Wirrungen rund um das fiktive HipHop-Label Empire Entertainment und dessen Gründer Lucious Lyon (Terrence Howard). Als dieser zu Beginn der Serie an ALS erkrankt, versucht er bis zu seinem Tod das Fortbestehen der Firma zu sichern. Seine drei Söhne, Andre (Trai Byers), Jamal (Jussie Smollett) und Hakeem (Bryshere Y. Gray), sowie seine Verlobte spielen dabei eine wichtige Rolle, aber auch seine Ex-Frau Cookie (Taraji P. Henson), die aus dem Gefängnis zurückkehrt und einen Anteil an der Firma fordert.

Filmemacher Valentin Thurn geht in seiner Dokumentation „Taste the Waste“ der Lebensmittelverschwendung in Deutschland auf die Spur. Allein auf dem Weg vom Acker zum Supermarkt kommt nur jeder zweite Kopfsalat, jede zweite Kartoffel an. Ursachen für diesen Umgang mit Lebensmitteln sucht Thurn im Interview mit an verschieden Stellen, etwa bei Supermarkt-Managern, Bauern und EU-Politikern.

In einer dystopischen Zukunft hat sich die Menschheit zu Cyborgs weiterentwickelt; ihre maschinellen Körper, sogenannte „Shells“ unterscheiden sich nur noch durch ein menschliches Gehirn - genannt „Ghost“ - von Robotern. Als eine Hackergruppe in diese Ghosts eindringt und unter ihre Kontrolle bringt, macht sich ein Spezialteam - angeführt von Cyborg Major (Scarlett Johansson) - auf die Jagd nach den Angreifern. Während der Mission hinterfragt Major jedoch zunehmend ihre eigene Existenz. „Ghost in the Shell“ bringt den gleichnamigen Kult-Anime von Mamoru Oshii aus den 1990er Jahren zurück auf die Leinwand.

von svz.de

erstellt am 04.Aug.2017 | 18:00 Uhr