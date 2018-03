Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon Prime und Maxdome - bewertet von Film-Fans weltweit.

von svz.de

09. März 2018, 18:00 Uhr

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Macht euch dieses Wochenende auf mysteriöse Fälle gefasst: In Staffel 1 der Animeserie „A.I.C.O. Incarnation” entdeckt ein Mädchen nach einer Katastrophe ein Geheimnis und in der Miniserie „Collateral” ermittelt Detective Kip in einem bereits geschlossenen Fall. In Staffel 2 von „Marvel’s Jessica Jones” muss die Superheldin mit ihrer Vergangenheit ringen und in „The Outsider” spielt Jared Leto einen amerikanischen Ex-Soldaten, der sich der Yakuza anschließt. Wie kommt das ungleiche Paar Gus und Mickey in der dritten Staffel von „Love” mit den alltäglichen Problemen einer Beziehung klar?

The Outsider (Start 09.03.)

Nick Lowell (Jared Leto) kämpft als amerikanischer Soldat im zweiten Weltkrieg in Japan und gerät in japanische Kriegsgefangenschaft. Mit Hilfe eines japanischen Yakuza-Mitglieds wird er jedoch wieder entlassen und schließt sich als einziger Amerikaner der Mafia an. So versucht er, seine Schuld zurückzuzahlen und verschafft sich dabei Respekt.

Marvel’s Jessica Jones - Staffel 2 (Start 08.03.)

Jessica Jones (Krysten Ritter) hat ihr Dasein als Superheldin lange aufgegeben und lebt seitdem in einer heruntergekommenen Wohnung in New York, arbeitet als Privatdetektivin und verbringt ihre Zeit mit Alkohol, um ihre Vergangenheit zu verdrängen. Damals wurde sie von Kilgrave (David Tennant) verführt und manipuliert. Durch seine Fähigkeit der Gedankenkontrolle hat er Jessica zu bösen Taten gebracht, die sie am liebsten vergessen würde. Doch ihre Vergangenheit scheint sie erneut einzuholen.

Collateral (Start 09.03.)

Detective Inspector Kip Glaspie (Carey Mulligan) ermittelt in einem grausigen Mordfall, der nach dem ersten Verdacht für die zuständige Behörde bereits abgeschlossen ist. Doch Kip will den Fall nicht ruhen lassen und dem noch unbekannten Täter selbst auf die Spur kommen. So findet sie irgendwann heraus, dass der Politiker David Mars (John Simm) und seine Ex-Frau Karen (Billie Piper) auf irgendeine Weise mit dem Fall verwoben sind.

Love - Staffel 3 (Start 09.03.)

Gus (Paul Rust) und Mickey (Gillian Jacobs) könnten nicht unterschiedlicher sein, doch ausgerechnet die beiden treffen aufeinander und verlieben sich. Während Gus als Lehrer für verwöhnte Schauspielkinder arbeitet und sich nicht durchsetzen kann, hat Mickey Drogenprobleme und greift bei ihrer sonstigen Männerwahl ins Klo. Die beiden haben gescheiterte Beziehungen hinter sich und kommen sich durch Zufall näher, aber auch sie müssen mit täglichen Problemen kämpfen. Kann ein so gegensätzliches Paar Beziehungsstress und Chaos bestehen?

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Das Verbrechen schläft nicht: Dieses Wochenende startet die Serie „Looming Tower”, in der von der Zeit vor den Anschlägen des 11. Septembers 2001 erzählt wird und in „Jigsaw” scheint der totgeglaubte, psychopathische Killer wieder zurück zu sein. In „Sneaky Pete” schleicht sich ein Verbrecher unter einer falschen Identität in eine Familie ein und in der Komödie „Bad Moms 2” opfern sich gestresste Mütter für die Familie auf, um ein Weihnachtsfest feiern zu können.

Sneaky Pete - Staffel 2 (Start 09.03.)

Sneaky Pete heißt eigentlich Marcus (Giovanni Ribisi) und ist ein Trickbetrüger. Nach etlichen Jahren im Gefängnis wird er nun entlassen und kann die Freiheit genießen, doch er hat aus seinen Fehlern nicht gelernt und will seiner alten Profession wieder nachgehen. Für sein neuestes Verbrechen nimmt er den Namen seines Zellengenossen an und schleicht sich so in dessen Familie ein.

The Looming Tower - Staffel 1 (Start 09.03.)

Die Drama-Serie beschäftigt sich mit der Zeit vor den Anschlägen am 11. September 2001 und dreht sich um John O’Neill (Jeff Daniels), einen verbissenen Antiterrorspezialisten des FBI, der fest davon überzeugt ist, dass die Al-Quaida einen Anschlag planen. Er stößt jedoch von allen Seiten auf taube Ohren.

Jigsaw (Auf Abruf 08.03.)

Der psychopathische Killer Jigsaw (Tobin Bell), der eigentlich John Kramer heißt, scheint zurück zu sein, denn in der Stadt tauchen wieder überall furchtbar entstellte Leichen auf. Doch wie ist das möglich, wenn er seit mehr als einem Jahrzehnt tot ist? Handelt es sich um einen Nachahmer? Und kommt dieser sogar aus den Reihen der Ermittler? Lasst die Spiele wieder beginnen...

Bad Moms 2 (Auf Abruf 09.03.)

Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit, jedoch nicht für die Mütter. Sie sind diejenigen, die im Dauerstress sind und Geschenke kaufen, kochen, abwaschen, dekorieren und dann auch noch die miese Laune der ganzen Familie ertragen müssen. Die drei Mütter Amy (Mila Kunis), Carla (Kathryn Hahn) und Kiki (Kristen Bell) haben dieses Mal entschieden, die Füße hochzulegen und es sich richtig gut gehen zu lassen. Doch das geht gewaltig schief, denn dummerweise haben sich die Mütter der Bad Moms zum Fest angekündigt und die haben eine ganz genaue Vorstellung davon, wie dieses Weihnachten aussehen soll.









Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Maxdomes Serien und Filme sind dieses Wochenende skandalträchtig: Die schwarze Komödie „Suburbicon” spielt in den USA der 50er-Jahre und erzählt von der spießigen Vorstadt-Hölle und einem Vater, der zum Gangster mutiert. „The Oath” ist eine US-amerikanische Drama-Serie mit Sean Bean, in der die Polizei nicht den Freund und Helfer spielt, sondern korrupt ist und ihre Macht missbraucht.







Suburbicon (Auf Abruf 10.03.)

In einer kleinen Vorstadt in den 50ern scheint alles perfekt: der Rasen ist gemäht, die Straßen sind sauber und die Menschen sind freundlich. Doch eines Tages wird bei Familie Lodge eingebrochen. Die Lodges sind erschüttert und die Fassade der Vorstadt beginnt, zu bröckeln. Mutter Rose (Julianne Moore) stirbt bei dem Einbruch und der Mord setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die das wahre Gesicht von Suburbicon zeigt. Dazu erschüttert auch noch eine ganz andere Entwicklung die Nachbarschaft: Die erste schwarze Familie zieht in die Gegend.

The Oath - Staffel 1 (Auf Abruf 09.03.)

Eigentlich steht die Polizei für das Gesetz und das Recht, aber für manche ist die Dienstmarke nur eine Tarnung für Korruption und Machtmissbrauch. Innerhalb der Polizei gibt es eine Gang namens The Ravens, die selber gerne mal eine Bank ausrauben und mit Drogengangs zusammenarbeiten. Tom Hammond (Sean Bean) ist ihr ehemaliger Anführer, der nach einem schweren Vergehen ins Gefängnis musste, nun aber wieder auf freiem Fuß ist. Kann er seine einstige Machtposition wiedererlangen?