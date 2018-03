Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon Prime und Maxdome - bewertet von Film-Fans weltweit.

von svz.de

30. März 2018, 18:00 Uhr

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Seid ihr schon auf den April-Streich vorbereitet? Netflix hat sich jedenfalls dazu entschlossen, euch zum 1. April mit Comedy zu versorgen: In „Die schrillen Vier auf Achse” ist die legendäre Familie Griswold unterwegs in den Urlaub und erlebt den chaotischsten Trip, den es jemals gab. Mit „Paul - Ein Alien auf der Flucht” wird endlich mal Licht in Roswells Area 51 gebracht und klar, dass das pubertäre Alien Paul so gar nicht ins Bild der überlegenen Intelligenz aus dem All passt. Mit Staffel 6 geht es in der Comedy-Serie „Suits” weiter, in der ausgerechnet ein unmotivierter, jedoch brillanter College-Abbrecher in einer Top-Anwaltskanzlei anfängt und weniger witzig ist das Schicksal von Jason Bourne in „Die Bourne Identität”, denn die CIA hat einen Killer auf den Mann ohne Erinnerung gehetzt.

Suits - Staffel 6 (Start 28.03.)

Mike Ross (Patrick J. Adams) wollte schon immer Anwalt werden, ist überdurchschnittlich intelligent und hat ein fotographisches Gedächtnis. Doch als er der Tochter des Dekans seiner Universität eine Matheprüfung verkauft, fliegt er ohne Abschluss von der Uni. Von da an verdient er sein Geld, indem er für andere Studenten Prüfungen ablegt. Durch Zufall hat er bei Anwalt Harvey Specter (Gabriel Macht) ein Vorstellungsgespräch, der ihn begeistert einstellt und Mike zu seinem neuen Partner macht. Nur blöd, dass die Kanzlei ausschließlich Absolventen der Harvard Universität annimmt. Harvey und Mike beschließen deshalb einfach so zu tun, als ob Mike einen Abschluss in Harvard hätte.

Die Bourne Identität (Start 01.04.)

Jason Bourne (Matt Damon) wird ohne Erinnerungsvermögen und mit schweren Schussverletzungen im Mittelmeer gefunden. Er findet heraus, dass er für die CIA gearbeitet hat, die jedoch unerklärlicherweise einen Killer auf ihn gehetzt hat. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd durch Europa, denn ein Implantat in seinem Rücken enthält den Verweis auf ein schweizerisches Bankkonto mit einer Menge Geld, Waffen und internationalen Ausweisen. Wer ist er wirklich?

Paul - Ein Alien auf der Flucht (Start 01.04.)

Als die britischen Comic-Nerds Graeme Willy (Simon Pegg) und Clive Collings (Nick Frost) mit ihrem Wohnmobil zur Comic-Con in San Diego fahren, steht plötzlich Alien Paul vor ihnen auf der Straße. Nach 60 Jahren Gefangenschaft in der Area 51 konnte Paul endlich vor den Regierungsbeamten fliehen und ist jetzt auf die Hilfe der Nerds angewiesen, um auf seinen Heimatplaneten zurückkehren zu können. Paul glänzt jedoch nicht durch sein gutes Benehmen: Mit Glimmstängel im Mundwinkel flucht er, macht Pups-Witze, entblößt sich und seine Tischmanieren sind auch von einem anderen Stern. Bald schon wird das Wohnmobil vom Geheimdienst verfolgt.

Die schrillen Vier auf Achse (Start 01.04.)

Für den diesjährigen Sommerurlaub hat sich Familie Griswold etwas ganz besonderes ausgedacht: Ein zweiwöchiger Aufenthalt in einem Freizeitpark. Vater Clark (Chevy Chase) hat alles gut geplant und verpackt und trotzdem geht alles schief. Unzählige Pannen, finanzielle Engpässe, Tante Edna auf dem Autodach und rabiate Begegnungen treiben das Familienoberhaupt in den Wahnsinn. Als sie endlich vor den Toren des Freizeitparks stehen, wartet die nächste böse Überraschung auf die Familie.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Übernatürliche Kräfte und böse Gestalten versammeln sich dieses Wochenende bei Amazon: In DC’s „The Justice League” findet sich ein Team im Kampf gegen das Böse zusammen und „Vampire Diaries” geht mit seinen sexy Vampiren in die achte Staffel. Die neue Anthologie-Serie „The Terror” erzählt von der wahren Geschichte einer gescheiterten Expedition und in „Paddington 2” macht sich der knuddelige Bär auf die Suche nach einem Dieb.

Paddington 2 (Auf Abruf 26.03.)

Paddington hat es sich seit seinem letzten Abenteuer in London gemütlich gemacht und lebt nun mit Henry (Hugh Bonneville) und Mary (Sally Hawkins) Brown zusammen im Windsor Garden. Zum 100. Geburtstag von Tante Lucy (Imelda Staunton) möchte Paddington ihr ein hübsches Pop-Up-Buch schenken, muss dafür aber erst einmal Geld verdienen. So kommt er an verschiedene Jobs und merkt, dass es für einen tollpatschigen Bären gar nicht so einfach ist, richtig Geld zu verdienen. Dazu wird ihm später auch noch das Buch geklaut, so dass er sich gemeinsam mit den Browns auf die Suche nach dem Dieb macht.

The Terror - Staffel 1 (Start 27.03.)

Wie der Roman basiert auch die Serie auf der wahren Geschichte einer Arktis-Expedition von Captain John Franklin. 1847 sucht die Crew der Royal Navy nach der Nordwestpassage, doch die Besatzung bekommt es mit weit mehr als nur Skorbut zu tun. Es beginnt ein verzweifelter Kampf um das Überleben, als ein Monster in der eisigen Hölle die Verfolgung der Seemänner aufnimmt.

The Justice League (Auf Abruf 29.03.)

Nachdem Superman (Henry Cavill) im Kampf gegen das Monster Doomsday wahre Größe gezeigt und sich geopfert hat, kann Batman (Ben Affleck) endlich wieder in die Menschheit vertrauen. Doch als das außerweltliche Wesen Steppenwolf (Ciarán Hinds) ankündigt, die Erde zu überfallen, wendet sich Batman an Wonder Woman (Gal Gadot), die auch schon gegen Doomsday angekämpft hat. Gemeinsam bilden sie mit den Metamenschen Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und The Flash (Ezra Miller) ein Team, aber scheinbar ist die Welt nicht mehr zu retten...

Vampire Diaries - Staffel 8 (Start 30.03.)

Als die 17-jährige Highschool Schülerin Elena (Nina Dobrev) ihre Eltern durch einen Autounfall verliert, muss sie sich gemeinsam mit ihrem Bruder Jeremy (Steven R. McQueen) an das neue Leben in der Kleinstadt Mystic Falls gewöhnen. In der Schule verliebt sie sich in den geheimnisvollen Stefan (Paul Wesley) und kommt ihm sogar näher. Dabei ahnt sie noch nicht, dass er ein Vampir ist. Zur selben Zeit kehrt auch Stefans blutsaugender Bruder Damon (Ian Somerhalder) nach Jahren zurück, doch im Gegensatz zu Stefan führt er nichts Gutes im Schilde. Elena fühlt sich dennoch auch zu ihm hingezogen...







Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Alle Protagonisten in den Filmen und Serien des Maxdome-Abos wollen dieses Wochenende im Rampenlicht stehen. In Disney’s „Coco - Lebendiger als das Leben” will Miguel nur Musiker werden und landet durch die Verbindung zu seinem Idol im Reich der Toten. Auch in der ersten Staffel der Serie „Riverdale” will der Jugendliche Archie nur Musik machen und College-Studentin Paige wird in „Famous in Love” plötzlich über Nacht zum Star, aber beide müssen sich noch mit anderen Problemen und Intrigen herumschlagen. In der Komödie „Girls Trip” will eine Clique wieder alte Zeiten aufleben lassen und lässt es in New Orleans richtig krachen.

Famous in Love - Staffel 1 (Start 29.03.)

College-Studentin Paige Townsen (Bella Thorne) wird, nachdem sie in einem Blockbuster mitspielen darf, über Nacht zum Star. Dabei muss sie sich jedoch mit zwei egozentrischen Co-Stars und dem Verschwinden eines anderen Popstars auseinandersetzen. Die Geschichte über eine junge Frau, die ihr bescheidenes Leben gegen den Hollywood-Trubel eintauscht.

Coco - Lebendiger als das Leben (Auf Abruf 29.03.)

Der zwölfjährige Miguel liebt die Musik und hat einen Traum: Genau wie sein Idol Ernesto de la Cruz, will er einfach nur Gitarre spielen und Musiker werden. Doch Miguels Familie hat ein Problem mit der Musik, seitdem der Urgroßvater damals seine Frau und Tochter verließ, um Musiker zu werden. Als er die Gitarre seines Idols in einer Kapelle entdeckt, gelangt er plötzlich ins Reich der Toten und trifft dort seine toten Verwandten. Gemeinsam mit dem Schwindler-Skelett und Miguels Hund sucht er nach de la Cruz, doch die Zeit drängt, denn Miguel darf nicht zu lange in der Unterwelt bleiben.

Girls Trip (Auf Abruf 30.03.)

Die vier Jugend-Freundinnen Ryan (Regina Hall), Lisa (Jada Pinkett Smith), Sasha (Queen Latifah) und Dina (Tiffany Haddish) haben sich seit fünf Jahren nicht mehr gesehen und waren früher als die „Flossy Posse” eine unzertrennliche und feierwütige Clique. Inzwischen gehen sie jedoch getrennte Wege: Ryan hat ein Buch über ihr Leben geschrieben, Sasha ist Promi-Bloggerin, Lisa ist alleinerziehend und Dina ist nicht zu stoppen. Gemeinsam wollen sie alte Zeiten aufleben lassen und machen New Orleans unsicher, doch in den vielen Jahren ist vieles passiert und die vier sind inzwischen andere Menschen geworden. Können sich die Mädels nach einem verheerenden Konflikt wieder zusammenraufen?

Riverdale - Staffel 1 (Auf Abruf 26.03.)

Die moderne Interpretation der Archie Comics handelt von den Figuren Archie (K. J. Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) und ihren Freunden und wie sie sich im Kleinstadtleben zurechtfinden, denn das ruhig wirkende Städtchen versteckt seine Schattenseiten. Highschool-Schüler Jason Blossom ist tragisch gestorben, seine Zwillingsschwester Cheryl (Madelaine Petsch) scheint mehr über den mysteriösen Tod zu wissen, während Archie sich in einer verzwickten Dreiecksbeziehung befindet, obwohl er doch nur Musiker werden will.