Geschichte : 30 Jahre WWW: 89 Prozent der Deutschen nutzen das Internet

Vor 30 Jahren stellte Tim Bernes-Lee sein Konzept für ein World Wide Web erstmals öffentlich vor - heute verbindet es über vier Milliarden Menschen weltweit.

Berlin | 30 Jahre nach der Vorstellung des Konzeptes für das World Wide Web wird das Internet allein in Deutschland von rund 61 Millionen Menschen ab 16 Jahren genutzt. Der Digitalverband Bitkom hat dazu am Donnerstag eine Statistik veröffentlicht. Demnach nutzen in Deutschland 89 Prozent dieser Altersgruppe das Internet. Am 6. August 1991 hatte der Wiss...

