Einführung in Frankreich : Neue App soll Festival-Besucherinnen vor sexueller Gewalt schützen

Immer wieder berichten Frauen von sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen auf der Festivalwiese. In Frankreich können Betroffene oder Zeugen über eine App Notrufe absetzen.

Marseille | Eine neue App soll in Frankreich Frauen auf Festivals vor sexueller Gewalt und Belästigungen schützen. Die App "Safer" wurde von den Organisatoren des Marsatac-Festivals in Marseille entwickelt und kommt dort an diesem Wochenende zum ersten Mal zum Einsatz, wie die Festivalmacher erklärten. Neben der App selber, mit der die Nutzerinnen ein Hilfesig...

