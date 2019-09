Keynote 2019 : Apple stellt Neuheiten vor: iPhone11 kann "Slofies" aufnehmen

Der Konzern stellte unter anderem seine neue iPhones und seinen eigenen Videostreaming-Dienst vor.

10. September 2019, 20:45 Uhr

Cupertino | Der Technologieriese Apple hat in Cupertino, USA, seine Neuheiten präsentiert. Ein Überblick:

iPhone 11 mit besseren Kameras für Zeitlupen-Selfies "Slofies"

Apple setzt bei seiner neuen iPhone-Generation stark auf bessere Kameras, um die zuletzt gesunkenen Verkäufe seines wichtigsten Produkts anzukurbeln. Das iPhone 11, das als Einstiegsmodell das aktuelle iPhone XR ersetzt, bekommt unter anderem einen Nacht-Modus, der für gute Bilder bei dunklen Lichtverhältnissen sorgen soll. Das zusätzliche Ultra-Weitwinkel-Objektiv soll nicht nur genutzt werden, um mehr ins Bild zu bekommen, sondern auch zur Verbesserung der Fotos.

Der Nachfolger des aktuellen Top-Modells iPhone XS bekam den Namen iPhone 11 Pro. Das am Dienstag vorgestellte Gerät hat nun drei Kameras – Standard-Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel.



Für die Bildbearbeitung verbesserte Apple noch einmal den Prozessor der Geräte mit dem A13-Chip aus eigener Entwicklung. Nun sollen unter anderem auch Zeitlupen-Selfies mit der Front-Kamera der iPhones möglich sein.

Die Vorbestellung für das iPhone 11 beginnt am 13. September 2019, ab 20. September ist es erhältlich.

Neues Zehn-Zoll-iPad ab Ende September erhältlich





Informationen zum 10,2" iPad für den deutschen Markt

10,2" iPad Wi-Fi 32GB: 379 Euro inkl. MwSt.

10,2" iPad Wi-Fi 128GB: 479 Euro inkl. MwSt.

Bestellung ab heute, 10. September, mit Verfügbarkeit in Deutschland ab Montag, 30. September

10,2" iPad Wi-Fi + Cellular 32GB: 519 Euro inkl. MwSt.

10,2" iPad Wi-Fi + Cellular 128GB: 619 Euro inkl. MwSt.

Bestellung ab heute, 10. September, mit Verfügbarkeit in Deutschland ab Montag, 30. September

Bei der Apple Watch bleibt der Bildschirm künftig immer an





Bei der neuen Generation der Computer-Uhr Apple Watch bleibt der Bildschirm erstmals die ganze Zeit an. Bisher war normalerweise schwarz, um Strom zu sparen, und sprang erst an, wenn der Bewegungssensor erkannte, dass der Arm hochgehoben wird. Für die Funktion setzt Apple bei der "Series 5" der Uhr ein neues Display ein, das weniger Strom verbraucht. Die Batterie soll damit 18 Stunden halten.

Die Uhr bekommt auch einen Kompass. Die Notruf-Funktion funktioniert nun in allen Ländern. Die Alu-Gehäuse werden nun aus Recycling-Aluminium hergestellt. Erstmals gibt es Gehäuse aus Titan und wieder auch aus Keramik.

Apple behält auch die Series 3 aus dem Jahr 2017 im Programm und verkauft sie nun für 199 Dollar – das ist der bisher günstigste Preis für eine Apple Watch. Die Detail-Liste für die Apple-Watch fällt etwas länger aus, weil es zahlreiche Varianten gibt. Die Spanne reicht von 449 Euro bis 1499 Euro.

Bestellung ab heute,10. September, mit Verfügbarkeit in Deutschland ab Freitag, 20. September

Apple macht seinen Streamingdienst billiger als Konkurrenz

Apple setzt verstärkt auf Abo-Modelle, während die iPhone-Verkäufe zuletzt zurückgingen. Dabei unterbietet Apple mit dem Preis seines Videostreaming-Dienstes Rivalen wie Netflix. Erste Exklusiv-Produktionen sollen bei Apple TV+ am 1. November in mehr als 100 Ländern verfügbar sein, kündigte Konzernchef Tim Cook am Dienstag an.

Apple TV+ wird in Deutschland ab 1. November 2019 verfügbar sein und 4,99 Euro im Monat kosten.

Apple verpflichtete für den Dienst unter anderem Hollywood-Stars wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Zugleich hatten Branchenbeobachter betont, dass Apple am Anfang eigentlich nur weniger als die Rivalen verlangen könne, weil der Konzern zumindest am Anfang ein schmaleres Inhalte-Angebot haben werde. Netflix etwa kostet in der günstigsten Tarifoption 7,99 Euro im Monat.

Am Dienstag kündigte der Konzern auch den Start des Spiele-Abos Apple Arcade an, das ebenfalls 4,99 Euro im Monat kosten wird und am 19. September 2019 in Deutschland startet. Die Games von Apple Arcade sollen exklusiv nur bei dem Dienst verfügbar sein.