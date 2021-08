Vergleich geschlossen : Apple legt Gerichtsstreit mit kleineren Entwicklern bei

Apple hat lange mit App-Entwicklern über den Vertrieb und über Abo-Modelle gestritten. Nun gibt es eine Einigung.

Cupertino | Apple hat sich in einem Gerichtsstreit mit kleineren Entwicklern über die Rolle des Konzerns beim App-Vertrieb auf dem iPhone und iPad auf Änderungen geeinigt. Mit dem Entgegenkommen in der hitzig geführten Debatte soll eine Sammelklage der US-Entwickler beendet werden. Wie der US-Konzern am Freitag mitteilte, räumt er in dem Vergleich den Entwickl...

