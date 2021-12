Kryptowährung : Bitcoin bleibt nach Kurseinbruch unter 50.000-Dollar-Marke

Der Preis des Bitcoin schwankt weiter stark. Nach starken Verlusten am Wochenende geht es mit einer vorsichtigen Erholung weiter.

Frankfurt/Main | Nach dem Kursrutsch am Samstagvormittag und ihrer teilweisen Erholung haben sich Kryptowährungen am Montagmorgen stabil gehalten. Allerdings liegt der Kurs des Bitcoins, der weltweit bekanntesten Digitalwährung, weiter unter der Marke von 50.000 Dollar. Am Montagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 49.000 Dollar und dam...

