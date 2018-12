Auswertung der Nutzerdaten : Ebay-Jahresrückblick 2018: Hype um Sneaker und Ventilatoren

Alle 21 Minuten suchte ein Nutzer im Jahr 2018 bei Ebay nach Diddl-Mäusen oder Polly Pocket.

von Lorena Dreusicke

11. Dezember 2018, 15:00 Uhr

Kleinmachnow | Das Auktionsportal Ebay hat interne Daten – wie Suchanfragen oder Verkaufszahlen – ausgewertet und zu einem Jahresrückblick aufbereitet. Demnach sind anhand der Nutzeraktivität klare Trends zu erkennen, die Deutschland im Jahr 2018 beschäftigten:

90er-Trend

Was in den Neunzigern total angesagt war, ist 2018 wieder verstärkt nachgefragt worden: Alle drei Minuten wurde eine Gürteltasche verkauft, alle 20 Minuten ein Paar Rollschuhe und alle 21 Minuten ein Diddl-Artikel. Neben Diddl-Artikeln wurde auch das Spielzeug "Polly Pocket" in Massen verkauft. Alle 36 Sekunden suchte zudem jemand auf Ebay die im Februar neu aufgelegte Nokia "Banane", ein nostalgisches Tasten-Mobiltelefon im 90er-Jahre-Look.

Wirbel um limitierte Sneaker

dpa/Kay Nietfeld

Stark nachgefragt waren Sonderauflagen wie der Ticketschuh von Adidas und den Berliner Verkehrsbetrieben mit 17.000 Suchanfragen an einem Tag. Eins der limitierten Paare wurde Ende Januar für sagenhafte 2370 Euro (Schuhpreis 180 Euro) versteigert. Auch stark nachgefragt waren die "Yeezy"-Sneaker von Adidas in Kollaboration mit Rapper Kanye West, die Converse-Sneaker von Off-White-Designer Virgil Abloh, die Playstation-Sneaker von Nike sowie die Turnschuhe von Lufthansa und Adidas.



Neue Hypes 2018

Nach Eule, Flamingo und Einhorn gab es 2018 zwei neue Trendtiere: Lama und Alpaka. Die Suchanfragen nach den wolligen Kameltieren nahmen um 300 Prozent zu.



Praktisch finden viele wohl die neu aufgekommenen Halterungshilfen für Smartphones: Nach "PopSockets" und den von Influencern in Berlin beworbenen "Handyketten" wurde im Sommer viel gesucht.

Außerdem identifizierte Ebay ein wachsendes Nachhaltigkeitsbewusstsein bei den Käufern: Shampooblöcke zum Haarewaschen und Edelstahltrinkflaschen bekamen 2018 doppelt so viele Suchanfragen wie im Vorjahr. Auch Weckgläser zum Einmachen sind auf Ebay deutlich populärer geworden.



TV, Politik und Royals als Influencer

Demnach beeinflussten zum Beispiel Fernsehsendungen, wie die Erfindershow "Die Höhle der Löwen" oder die Trödelsendung "Bares für Rares", die Suchaktivität auf Ebay. Auch nach politischen Entscheidungen änderte sich das Suchverhalten. Zum Beispiel wurde 18.000 Mal nach Dashcams gesucht, nachdem ein Gericht deren Videos als Beweismittel bei einem Unfall zulässt.

Als im März Astrophysiker Stephen Hawking starb, machte sich das auf dem Auktionsportal bemerkbar: Nach seinem Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" wurde seitdem im Schnitt einmal pro Minute gesucht.

Am Tag der Royal Wedding von Meghan und Harry im Mai suchten besonders viele Nutzer nach der Designerware von Givenchy, aus dessen Haus Meghans Hochzeitskleid stammt. Stark nachgefragt war auch Meghans Hautcreme mit einem Plus der Suchanfragen von 600 Prozent, nachdem sie verraten hatte, dass sie Biotulin benutzt.



Sonstige Jahres-Highlights

Täglich wurden 54.000 Produkte zum beliebten Computerspiel "Fortnite: Battle Royale" verkauft.



Alle 35 Minuten erstanden Ebay-Nutzer eine Wurstfüllmaschine.

Nachdem der Verein abgestiegen war, suchten Nutzer alle 90 Sekunden nach Fanartikeln des Hamburger SV.



Beliebtestes Fußballtrikot der Weltmeisterschaft 2018 – gemessen am Suchinteresse – war das aus Nigeria, gefolgt von den Modellen aus Kroatien und Island.



Der lange und heiße Sommer kurbelte auf Ebay den Verkauf von Ventilatoren an (alle fünf Sekunden einer) sowie von Pools (von April bis September 3700 Stück).



Kurz vor der längsten Mondfinsternis des Jahrhunderts in Deutschland haben alle 33 Sekunden Ebay-Nutzer nach Teleskopen gesucht.



2018 versteigerte "Schätze"

Für 21.050 Euro wurde das Tor von Maracanã versteigert, in das Mario Götze 2014 den entscheidenden Siegtreffer für das deutsche Team versenkte. Der Erlös ging an "Ein Herz für Kinder".



Für 36.000 Euro wechselte ein extra für den Sänger Prince angefertigtes violettes Klavier den Besitzer.



Für 11.150 Euro wurde das Logo der Düsseldorfer EG mit den Unterschriften der Toten Hosen versteigert. Fans hatten den Aufkleber gemeinsam mit der Band auf den Mannschaftsbus der Kölner Haie geklebt, welche das Logo auf Ebay zur Auktion anboten – der Erlös kommt den Jugendabteilungen der beiden Eishockey-Clubs zugute.



Zwei Modelle der BVG-Ticketschuhe brachten 4370 Euro ein, die der Kältehilfe-Stiftung zugute kamen.



Auf Ebay sind nach Informationen der Verkaufsplattform weltweit 1,1 Milliarden Artikel gelistet, 80 Prozent davon sei Neuware. Der verkaufsstärkste Tag 2018 sei bislang der 23. November gewesen – erstmals der Aktionstag Black Friday.