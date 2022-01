FBI, Europol, Polizei Hannover : VPN-Trick: Ermittler zerschlagen Netzwerk von Cyber-Kriminellen

Cyber-Kriminalität wird europaweit zu einem immer größeren Problem. Jetzt konnte ein krimineller Dienst ausgeschaltet werden.

Den Haag | Europäische Ermittler haben nach Angaben von Europol ein wichtiges Netzwerk für Cyberkriminalität gestoppt. In zehn Ländern seien 15 Server ausgeschaltet worden, die die Anonymität von Kriminellen im Internet gesichert hätten, teilte Europol am Dienstag in Den Haag mit. Verbrecher arbeiten mit VPN-Trick Kriminelle hätten die Infrastruktur des Di...

