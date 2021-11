Internet : Europol: Cyber-Crime boomt durch Corona-Krise

Cyber-Kriminelle gehören zu den Profiteuren der Corona-Krise. Gezielte Attacken mit Schadsoftware richten sich zunehmend auf die Netzwerke großer Firmen und Institutionen.

Den Haag | Die Corona-Pandemie gibt Europol zufolge auch der Cyber-Kriminalität deutlichen Auftrieb. In der Pandemie habe sich die Digitalisierung beschleunigt, das nutzten Verbrecher aus. Das geht aus dem neuesten Bericht der Polizeibehörde zu Trends bei Internet-Kriminalität hervor, der am Donnerstag in Den Haag veröffentlicht wurde. Hacker-Banden nutzte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.