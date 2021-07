Kriminalität : Festnahme nach Hacker-Angriff auf Twitter-Konten Prominenter

Im Juli 2020 wurde unter anderem der Twitter-Account von Barack Obama gehackt - eine beispiellose Attacke. Nun hat die spanische Polizei einen 22 Jahren Briten festgenommen.

Madrid | Die spanische Polizei hat einen Briten wegen des Verdachts der Beteiligung an einer massiven Hacker-Attacke auf Twitter-Konten von Prominenten festgenommen. Gegen den 22-Jährigen habe ein internationaler Haftbefehl der US-Justiz vorgelegen, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“ heute. Der Mann sei am Vortag in Estepona bei Málaga in Südspanien fes...

