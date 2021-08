Hingucker auf Papier : Fine Art Prints: Digitalfotos selbst oder im Labor drucken

Dunkelkammer war einmal, heute bringt ein Drucker digitale Fotos aufs Papier. Für richtig gute Fine Art Prints braucht man die richtige Ausstattung und viel Zeit – oder den richtigen Dienstleister.

Dillingen | Sie liegen milliardenfach auf Festplatten und in den Clouds dieser Welt, bereit zum Betrachten und Bearbeiten, aber nicht zum Anfassen. Wer richtig gute Fotos hat, will sie vielleicht aber irgendwann nicht mehr nur auf dem Rechner haben, sondern auch in der Hand halten. Früher wäre man dann in die Dunkelkammer marschiert. Die braucht es zwar nicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.