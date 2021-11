Datenschutz : Firefox-Browser trackt, wenn man ihn lässt

Wenn man Nutzerinnen und Nutzer fragt, werden viele Firefox als datenschutzfreundlichen Browser einstufen - so, wie er beworben wird. Dass das aber nicht per se stimmt, zeigt eine Analyse.

Berlin | In seinem Auslieferungszustand sendet der Firefox-Browser viele Nutzungsdaten an seinen Entwickler Mozilla. Das hat der IT-Sicherheitsforscher Mike Kuketz in einer Analyse des Datensendeverhaltens der Desktop-Version des Browsers festgestellt und als Tracking ohne Einwilligung klassifiziert. Die gute Nachricht: Firefox lässt sich Kuketz zufolge ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.