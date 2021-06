Für Serienkenner : Zur „Friends-Reunion“: Diese Easter Eggs hat Google platziert

Fans der Kultserie "Friends" können bei Google derzeit lustige Überraschungen erleben. Hier geht's zur Anleitung.

New York City | Seit ein paar Tagen steht das von Fans lang ersehnte Wiedersehen des Casts der 90er-Serie "Friends" zum Streamen bereit. Weltpremiere hatte "Friends: The Reunion" am 27. Mai bei HBO Max und zeitgleich bei Sky in Deutschland. Tech-Konzern Google würdigt den Hype um die Kultserie, indem er wieder mehrere Easter Eggs in seiner Suchmaschine freischaltet. ...

