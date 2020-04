Populäre Videokonferenz-App : Google verbietet Mitarbeitern Zoom auf Arbeits-Computern

Nach der Nasa und Elon Musk verbannt nun auch Google die umstrittene Software. Eine Alternative bietet Google selbst.

Avatar_prignitzer von dpa und lod

09. April 2020, 07:47 Uhr

Mountain View | Google blockiert die Software des Videokonferenz-Dienstes Zoom auf den Computern seiner Mitarbeiter, nachdem diverse Sicherheitslücken und Datenschutz-Probleme bekannt wurden. Das Desktop-Programm genüge nicht Googles Sicherheits-Anforderungen, sagte ein Sprecher der Website "Buzzfeed" am Mittwoch. Die Mitarbeiter könnten aber weiterhin Zoom privat im Webbrowser oder auf Smartphones und Tablets nutzen.

Von 10 auf 200 Millionen Zoom-Nutzer

Zoom, eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht, wird in der Coronavirus-Krise vermehrt nicht nur zur Heimarbeit, sondern auch für private Videochats, Unterricht und Gottesdienste genutzt. Die tägliche Nutzerzahl sprang von 10 Millionen im Dezember auf zuletzt 200 Millionen hoch. Zugleich wurden Probleme wie die Weitergabe einiger Daten an Facebook bekannt, wie auch eine weniger konsequente Verschlüsselung als von Zoom behauptet.

Google hat Konkurrenz für Zoom im eigenen Haus mit dem Dienst Meet. Dieser Service gewinne täglich mehr als zwei Millionen Nutzer hinzu, sagte ein Google-Manager der Technologie-Website "CNET".

Zoom-Gründer äußert sich auf Blog

Zuvor hatte auch die Nasa Zoom aus seinen Systemen verbannt. Und auch Elon Musk untersagte den Mitarbeitern seines Raumfahrtunternehmens SpaceX die Nutzung von Zoom auf Arbeitsrechnern. Die Landesregierung von Taiwan verbot die App offiziell und empfiehlt alternative Angebote von Google (Meet) oder Microsoft (Skype).

Zoom-Gründer Eric Yuan schrieb auf seinem Blog, seine Software sei auf den Ansturm nicht vorbereitet gewesen und man bessere nun stetig nach – auch beim Datenschutz. Am Mittwoch wurde auch ein deutscher Blogpost veröffentlicht, der beispielhaft erklärt, welche Daten an Facebook übermittelt wurden – demnach hauptsächlich Geräteinformationen.

Weiterlesen: Drei Tipps, wie Sie Video-Meeting-Stress vermeiden