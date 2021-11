Computerkriminalität : Hacker-Attacke auf Medizin-Dienstleister Medatixx

Der IT-Dienstleister, der Arztpraxen mit Software versorgt, ist Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. Hat das Auswirkungen für die Praxen?

Eltville am Rhein | Der IT-Dienstleister Medatixx, der jede vierte Arztpraxis in Deutschland mit Software versorgt, ist Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. Dabei seien „wichtige Teile des internen IT-Systems“ verschlüsselt worden. Seit Mitte vergangener Woche werde an der Wiederherstellung der eigenen Infrastruktur gearbeitet, teilte das Unternehmen in Eltville m...

