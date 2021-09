Denken und Losbauen : „Mini Metro“: Mal schnell die U-Bahn bauen

So eine gut funktionierende U-Bahn ist ein echter Segen - und höllisch schwierig zu organisieren. Wer das mal selbst erleben will, hat in „Mini Metro“ die Chance, ordentlich ins Schwitzen zu kommen.

Berlin | Für die einen ist es nur eine U-Bahn, für die anderen ein faszinierendes Verkehrssystem voller toller technischer Möglichkeiten. Gerade für letztere könnte „Mini Metro“ eine gute Möglichkeit zum Tüfteln, Denken und Losbauen sein. Das kleine Spiel für PC, Mac und Apple Arcade macht Spielerinnen und Spieler nämlich zum U-Bahnplaner. Auch auf etlichen...

