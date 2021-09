Notfälle : Ministerium setzt Download von Notruf-App „nora“ aus

Die App „nora“ soll Hörgeschädigten in Not helfen. Nachdem am Mittwoch zeitweise die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen waren, war der Ansturm auf die App groß - und die Server am Limit.

Düsseldorf | Wegen sehr hoher Zugriffszahlen ist der Download der bundesweiten Notruf-App „nora“ bis auf Weiteres ausgesetzt worden. Durch den Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 am Mittwoch habe sich der Ansturm auf die App mehr als verzehnfacht, berichtete das federführende NRW-Innenministerium. Die Server seien dadurch an die Auslastungsgrenze geraten. Für...

