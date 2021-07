Inseln in Gefahr : „Minute of Islands“ ist ein emotionales Comicbuch-Abenteuer

Mo lebt fröhlich auf Inseln im Ozean, doch ein Gift aus dem Untergrund bedroht ihre Heimat. In „Minute of Islands“ muss sie nun ihre Familie retten - auch, wenn sie sich nicht immer so gut verstehen.

Berlin | Das perfekte Familienleben kann so fröhlich sein. Doch wenn es einmal nicht so harmonisch läuft, kann das untereinander für eine Menge Probleme sorgen. Auch darum geht es in „Minute of Islands“, einem neuen Puzzle-Plattformer der deutschen Entwickler von Studio Fizbin. Die junge Bastlerin Mo lebt auf einer kleinen Gruppe an Inseln im Ozean, denen j...

