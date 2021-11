Games : Nintendo senkt Prognose für Switch-Absatz

Jae C. Hong/AP/dpa

Der weltweite Chip-Mangel macht auch zunehmend den Herstellern von Spielekonsolen zu schaffen. Der japanische Traditionskonzern Nintendo schraubt seine Prognosen für die Switch herunter.

Osaka | Nintendo wird von der weltweiten Knappheit an Mikrochip gebremst und muss die Absatzprognose für seine Spielekonsole Switch senken. Der japanische Spiele-Spezialist rechnet nun mit 24 Millionen verkauften Geräten in dem noch bis Ende März laufenden Geschäftsjahr statt bisher 25,5 Millionen. An der bisherigen Umsatzvorhersage hielt Nintendo aber nac...

