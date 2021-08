2D-Comic-Optik : „Out of Line“: Ein praktischer Speer für alle Fälle

Große, grobe Maschinen mit unberechenbarem Eigenwillen und dazwischen ein kleiner Held auf Mission zur Rettung von Erinnerungen: Das ist „Out of Line“, ein Abenteuer für friedliche Tüftler.

Berlin | San lebt in einer düsteren Fabrikwelt. Der Chef ist hier ein böses Wesen, das nichts Gutes im Schilde führt. In Form von roboterhaften Klauen greift es um sich und zerstört auch noch den letzten verbliebenen Erinnerungsbaum. Die Erinnerungen werden dadurch in alle Welt verstreut. Zeit für Sans großen Auftritt. „Out of Line“ ist ein Puzzle-Platforme...

