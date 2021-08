Spielemesse : Rein digitale Gamescom beginnt mit Eröffnungsgala

Messestände und Menschengedränge gibt es bei der Gamescom dieses Jahr nicht - dafür hat die Corona-Pandemie gesorgt. Stattdessen findet die Messe auch 2021 im Netz statt.

Köln | Die rein digitale Gamescom beginnt heute mit einer Online-Eröffnungsgala. Die größte Spielemesse der Welt findet in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in den Kölner Messehallen, sondern in Form verschiedener Video-Livestreams im Netz statt. Den Anfang macht die Opening Night Live, in der ab 20.00 Uhr zahlreiche Neuheiten aus der Welt der Computerspi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.