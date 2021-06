Dynamische Preise im Netz : Schwankende Preise in Onlineshops: Wo kommt die Veränderung her?

Manche Händler verändern laufend ihre Preise. Ob das nur an der Uhrzeit liegt oder auch an der Käuferin oder dem Käufer selbst, darüber wird viel spekuliert. Aber sind Dauerveränderungen erlaubt?

Wiesbaden/Florenz | In diesem Artikel erfährst Du: Bei welchen Anbietern Du mit Preisschwankungen rechnen musst. Zu welchen Uhrzeiten und an welchen Tagen Du hohe Preise meiden kannst. Ob es in Deutschland auch personalisierte Angebote gibt, die auf den einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Oh nein! Das anvisierte neue Smartphone hatte beim letzten Prei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.