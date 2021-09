Umfrage : Standard-Schutzmaßnahmen im Netz sind noch ausbaufähig

Schutz vor Angriffen aus dem Internet ist wichtig. Wer nur wenige Grundregeln einhält, lebt schon deutlich sicherer. Dennoch könnten viele noch deutlich mehr tun, zeigt eine aktuelle Studie.

Berlin | Backups sind mit der beste Schutz vor erpresserischen Verschlüsselungstrojanern. Trotzdem leg nur gut jede und jeder Vierte (28 Prozent) regelmäßig Sicherheitskopien an, wie aus einer Ipsos-Umfrage hervorgeht, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Polizeiliche Kriminalprävention in Auftrag gegeben haben. Ihre Programme...

