Tausende Störungen : Spieleplattform Steam bricht unter Nutzeransturm zusammen

Die Spielevertriebsplattform Steam ist offenbar unter dem Nutzeransturm zum Halloween-Sale zusammengebrochen.

Avatar_prignitzer von Christian Ströhl

28. Oktober 2019, 20:06 Uhr

Hamburg | Kurz nach dem Start des diesjährigen Halloween-Sale ist die Spieleplattform Steam offenbar zusammengebrochen. Beim Meldeportal für Störungen im Internet "allestoerungen.de" sind innerhalb kürzester Zeit tausende Beschwerden eingegangen. Kunden können somit nicht auf die vermeintlichen Angebote zugreifen – und teilweise auch nicht zusammen mit Freunden online spielen. Auch in anderen Ländern der Welt beklagen viele User den Ausfall.

Halloween-Sale lockt mit einigen Angeboten

Über Steam, eine Onlineplattform für Computerspiele, können PC-Spieler Games kaufen, starten und zusammen mit Freunden spielen. Mit Angeboten wie dem Halloween-Sale versuchen die Betreiber, Kunden zu werben und zu halten. In diesem Jahr locken etwa diese Highlights die Zocker:

Resident Evil 2 Remake für 29,99 Euro

Vampyr für 16,99 Euro

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan für 20.09 Euro

7 Ways to Die für 7,81 Euro

The Evil Within 2 für 19,79 Euro

Prey für 14,99 Euro

Friday the 13th: The Game für 8,39 Euro

Außerdem finden aktuell einige Horror-Events in Spielen statt. Darunter in The Hunt: Showdown und Dying Light. Bis zum 1. November läuft der Ausverkauf noch. Bis sollte die Plattform wieder online sein. Wir halten Euch in diesem Artikel darüber auf dem Laufenden.