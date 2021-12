Internet : Umfrage: Mehr Nutzer von Internet-Kriminalität betroffen

In Zeiten von Corona hat Internet-Kriminalität einmal mehr Hochkonjunktur. Ob Schadsoftware, Daten-Diebstahl oder Betrug beim Online-Banking - die meisten Nutzer haben schon Erfahrung sammeln müssen.

Berlin | Fast 80 Prozent der Internet-Nutzer in Deutschland sind einer Umfrage zufolge zuletzt mit verschiedenen Arten von Online-Kriminalität in Berührung gekommen. Für die vergangenen zwölf Monate gaben dies 79 Prozent der Befragten an, wie der Digitalverband Bitkom am Dienstag berichtete. Ein Jahr zuvor sahen sich noch zwei Drittel betroffen. In der U...

