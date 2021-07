Bundestagswahl : Wahlleiter: Hohe Gefahr von Cyberangriffen zu Bundestagswahl

In den Wochen vor der Bundestagswahl dürften Cyberattacken und Falschinformationen im Netz erneut Hochkonjunktur haben. Die Behörden sind gewappnet.

Berlin | Bundeswahlleiter Georg Thiel hält die Gefahr von Cyberangriffen zur Bundestagswahl für „hoch“. „Unsere Fachleute gehen allein im Bereich IT von etlichen potenziellen Risiken aus. Die Spanne aller theoretisch denkbaren Vorfälle ist entsprechend breit“, sagte er der „Welt am Sonntag“. „Zusammen mit Behörden wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Inf...

