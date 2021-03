Druck auf Wetterdienste durch Google : Endlich verlässlich: Wie die Wettervorhersage besser werden soll

Konzerne wie Google und Apple nehmen die Wettervorhersage in den Fokus. Ist das Fluch oder Segen? Forscher sind uneins.

Bonn/Karlsruhe | Für Andreas Hense, vom Institut für Geowissenschaften der Universität Bonn, steht fest: "Die Fortschritte in der Wettervorsage in den vergangenen 40 Jahren sind wirklich massiv. Und sie basieren massiv auf dem zunehmenden Einsatz von leistungsstarken Rechnern, Satelliten und verbesserter Software." Das Ergebnis: "Wir sind heute in der Wettervorhersage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.