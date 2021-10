Jugendschutz : Facebook-Whistleblowerin: Ex-Mitarbeiterin beschert Zuckerberg massive Krise

Eine Ex-Mitarbeiterin hat Facebook in die schwerste Krise seit dem Skandal um Cambridge Analytica gestürzt. Die als Whistleblowerin wirft dem sozialen Netzwerk vor, Jugendlichen zu schaden.

New York | Die 37-jährige Frances Haugen lieferte Schlüsselinformationen für eine Artikel-Serie im „Wall Street Journal“, nach der Facebook unter erheblichen politischen Druck in den USA geriet. Darin ging es unter anderem um die Auswirkungen des Foto-Dienstes Instagram auf junge Nutzer. Haugen gab sich in am Sonntag veröffentlichten Interviews erstmals als Whis...

