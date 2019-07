Umstrittener Shooter : Händler boykottieren Hakenkreuz-Spiel "Wolfenstein Youngblood"

"Wolfenstein Youngblood" erscheint in Deutschland inklusive NS-Symbolik. Doch Händler boykottieren das Spiel.

von Christian Ströhl

30. Juli 2019, 11:20 Uhr

Hamburg | Die Videospielreihe "Wolfenstein" ist berühmt berüchtigt: Als der Shooter in den 90ern auf den Markt kam, war es eine der heißen Waren, die Jugendliche in Deutschland nur spielen konnten, wenn sie sich über das Gesetz hinweg setzten: "Wolfenstein 3D" war wegen seiner verfassungsfeindlichen Symbole hierzulande verboten, und zwar bis zum Jahr 2018. Dann änderte die USK ihren Umgang mit solchen Spielen. Hakenkreuze waren plötzlich erlaubt. (Lesen Sie weiter: Die Geschichte hinter dem Videospiel-Mythos Wolfenstein)

"Wolfenstein Youngblood" wird boykottiert

Mit "Wolfenstein Youngblood" hat Entwickler Bethesda nun den zehnten Teil der Spielereihe veröffentlicht. In dem Shooter übernehmen Spieler im von Nazi-Deutschland besetzten Paris die Rolle von Widerstandskämpfern. Erstmals erscheint die internationale Version, also die mit Hakenkreuzen, ganz legal in Deutschland. Doch große Händler wie Media Markt und Saturn (Media-Saturn) boykottieren die Hakenkreuz-Version des Spiels. Sie verkaufen nur die deutsche Version, in der Nazi-Symbole durch fiktive Zeichen ersetzt wurden. Was steckt dahinter?

Kunstfreiheit: Das steckt hinter der Sozialadäquanzklausel Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) kann künftig in Einzelfällen trotz der Darstellung verfassungsfeindlicher Symbole – etwa Hakenkreuze oder SS-Runen – in Computerspielen eine Altersfreigabe erteilen – auch rückwirkend. Grund ist eine veränderte Rechtsauffassung der zuständigen Obersten Landesjugendbehörde, die den aktuellen rechtlichen Bewertungen Rechnung trägt. Damit werden 20 Jahre alte Gerichtsentscheidungen zum "Präzedenzfall Wolfenstein" hinfällig.

Demnach kann die sogenannte Sozialadäquanzklausel des § 86a Abs. 3 des Strafgesetzbuches (vereinfacht gesagt die "Kunstfreiheitsklausel"), die bei Filmen schon lange zum Einsatz kommt, nun auch auf Videospiele angewendet werden. Im Sinne der Klausel kann die Darstellung von verfassungswidrigen Symbolen gerechtfertigt sein, wenn sie der Kunst, der Wissenschaft oder der Dokumentation des Zeitgeschehens dient.

Dem Branchenmagazin Gameswirtschaft bestätigte ein Sprecherin von Media-Saturn, dass wegen der "sensiblen Inhalte" bei den Elektronikmärkten auch künftig ausschließlich die zensierte deutsche Fassung von "Wolfenstein Youngblood" angeboten wird. In gleichgelagerten Fällen wolle der Handelsriese künftig von Fall zu Fall entscheiden.



Und die anderen Händler?



Auch IT-Riese Microsoft, bei dem PC- und Xbox-Spieler auch Videospiele kaufen können, bietet die internationale Version von "Wolfenstein Youngblood" nicht an. Auf Amazon bekommt man die internationale Fassung für die Playstation 4, der Link auf die internationale Xbox-Fassung führt aber zu einer Fehlermeldung. PS4-Spieler können die internationale Fassung von "Wolfenstein Youngblood" aber im offiziellen Playstation Store erwerben, die Disc-Version ist außerdem auch bei Händlern wie Amazon erhältlich. Die PC-Spieleplattform Steam bietet beide Wolfenstein-Versionen an. Die Switch-Fassung gibt es bei Nintendo ebenfalls in beiden Varianten. Auch bei Gamestop gibt es nur die internationale Version.

Einige Händler bei Amazon scheinen die Lage derweil auszunutzen. Wenn man auf der Plattform nach "Wolfenstein Youngblood" sucht, findet man überteuerte Angebote mit dem expliziten Hinweis auf die Nazi-Symbolik:



Screenshot Christian Ströhl/Amazon

Das Spiel wird dort für 59,95 Euro angeboten, die UVP ist laut Hersteller etwa 29 Euro. Wir raten daher dringend zur Vorsicht.

Welche Version wollen die Spieler?

Bei der Spieleplattform Steam liegt die internationale Version von "Wolfenstein Youngblood" derzeit im Interesse deutlich vor der entschärften deutschen Version. Aktuell (Stand Dienstag, 30.07.19, 10.30 Uhr) kommt die internationale Version auf über 2500 Bewertungen ihrer Käufer, während es bei der deutschen gerade mal 30 sind – ein Indiz dafür, dass die internationale Version deutlich häufiger heruntergeladen wurde.