Strengere Richtlinie : Gefährlicher Stuss übers Impfen: Wann Youtube Kanäle löscht

Youtube erlaubt keine Inhalte, die Menschen gefährden. Fehlinformationen über Impfstoffe zählen ab sofort dazu. Was auf Youtuber jetzt zukommt.

Mountain View | Die Videoplattform Youtube will künftig falsche Informationen über alle Impfungen und nicht nur zu Corona-Impfstoffen entfernen. Betroffen seien Beiträge, die Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und örtlicher Behörden zu Sicherheit, Effizienz sowie Inhaltsstoffen widersprächen, teilte die Google-Tochter am Mittwoch mit. Auch interessant: ...

