Sprachassistenten : Abhören ohne Befehl?

Neue Patente für intelligente Sprachassistenten. Skepsis bei Nutzern

von Kristina Müller

06. April 2018, 21:00 Uhr

Angenommen, man liegt krank im Bett, hustet, putzt sich die Nase – und ohne zu fragen schlägt Google einem direkt Taschentücher und Nasenspray vor. Oder man telefoniert gerade mit einem Bekannten, erzählt, wie schön der Urlaub und wie lecker der Wein war – und prompt bekommt man Angebote für den nächsten Urlaub und Vorschläge für ein Weinabonnement.

So oder so ähnlich stellen sich Amazon und Google wohl bald Technologien vor. Wie die „New York Times“ berichtet, haben beide Unternehmen in den USA Patentanträge gestellt, in denen deutlich wird, welche Möglichkeiten sich durch die modernen Sprachassistenten bieten.

Die beiden führenden Anbieter betonen zwar immer wieder, dass die Sprachassistenten nur dann einen Ton aufnehmen, wenn sie von Benutzern konkret dazu angewiesen werden – durch einen Knopfdruck oder Aufrufe wie „Hey, Alexa“ oder „Okay, Google“. Laut der neuen Patente allerdings könnten Geräte wie smarte Lautsprecher oder Handys dauerhaft überwachen, was Nutzer gerade machen und sagen – auch ohne konkrete Anweisung an die Sprachassistenten – und so die persönlichen Interessen analysieren und für Werbung und Produktvorschläge nutzen, wie die Times schreibt.

So beschreibe Amazon in einem der angemeldeten Patente einen Algorithmus, der Sprache über alle möglichen Geräte in Echtzeit auf Schlüsselworte wie „mögen“ oder „gekauft“ analysiert. Google hingegen führe in einem Antrag auf, wie Audioüberwachung dabei hilft zu erkennen, ob ein Kind Unfug treibt. Dabei würde über Sprachmuster und Intonation die Anwesenheit des Kindes erfasst und in einem weiteren Schritt auf Bewegungen, Flüstern oder Stille geachtet. Eltern könnten dann sogar einen der smarten Lautsprecher so programmieren, dass dieser das Kind verwarnt. In einem weiteren Antrag von Google heißt es, anhand der Stimme – durch Lautstärke, Atmung oder Weinen – könne die Stimmung des Nutzers erschlossen werden. Über Husten und Niesen wolle der Technologieriese den Gesundheitszustand ermitteln.

In einer Erklärung teilte Amazon der New York Times mit, dass das Unternehmen Privatsphäre ernst nehme und die Stimmenaufnahmen nicht für gezielte Werbung nutze. Es gehe mehr um vorausschauende Patente für jegliche Möglichkeiten neuer Technologie und spiegele nicht die aktuellen Produktentwicklungen wider. Ähnliches formulierte auch Google in einer Mitteilung: „Aus unseren Patentanmeldungen sollten nicht unbedingt voraussichtliche Produktankündigungen gefolgert werden.“

Laut einer Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft vom Oktober 2017 hat mehr als jeder zweite Deutsche der 1038 Befragten ab 16 Jahren bereits einen Sprachassistenten genutzt. Fast 80 Prozent gaben allerdings Bedenken bei der Nutzung der digitalen Helfer an, meist wegen befürchteten Missbrauchs der Daten sowie Überwachung durch andere.

Kommentar “Digitales Stalking“ von Kristina Müller Eltern, die ihren smarten Lautsprecher so programmieren, dass dieser quasi ihre Kinder erzieht – unvorstellbar, aber ist das die Zukunft? Eine permanente Überwachung durch Sprachassistenten wäre mehr als besorgniserregend. Doch sollten die neuen Patente von Amazon und Google in den USA genehmigt und anhand derer derartige Technologien entwickelt werden, steht einem digitalen Stalking nichts mehr im Wege. Schon jetzt existiert der „gläserne Kunde“ gewissermaßen im Netz: Bereits kurzes Stöbern beim Onlinehändler reicht, um Empfehlung für ähnliche der gesuchten Produkte ununterbrochen angezeigt zu bekommen. Zudem wird Computer-Besitzern immer wieder nahegelegt, ihre integrierte Kamera abzukleben – zum Schutz vor unerwünschtem Beobachten durch Dritte. Die angemeldeten Patente gehen aber noch einen großen Schritt weiter. Fragwürdig also, wer sich freiwillig von den neuen intelligenten Helferlein im eigenen Heim auf Schritt und Tritt beobachten lassen würde.