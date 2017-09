Filmfortsetzung geplant : «Angry Birds»-Erfinder Rovio geht an die Börse

Die «Angry Birds» zieht es an die Börse: Die finnische Firma hinter dem bekannten Smartphone-Spiel will ihre Aktien in Helsinki auf den Markt bringen. Rovio will Anteile im Wert von rund 30 Millionen Euro platzieren.