iOS-Top-Apps : App-Charts: Bäumen und Kindern beim Wachsen zusehen

In dieser Woche hat sich ein Elternratgeber als Dauergast in den iOS-App-Charts wieder weit oben platziert. Ein Wald-Simulator will den Nutzern Geduld beibringen und ein Campingplatzführer hilft bei der Urlaubsplanung.

von dpa

14. Februar 2019, 15:08 Uhr

Berlin (dpa-infocom)- Wer Entspannung und Urlaub benötigt, wird diese Woche in den iOS-App-Charts fündig. Außerdem befindet sich ein App-Dauerbrenner in der Hitparade.

Wenn Sie den Wald mal wieder vor lauter Bäumen nicht sehen, könnte es sein, dass Sie die App «Forest» (2,29 Euro) auf ihrem iPhone installiert haben. Die Ökosimulation will die Spieler dazu veranlassen, nicht pausenlos aufs Handy zu schauen: Wenn ein Baum im virtuellen Wald angepflanzt wird, darf die App auf keinen Fall zu früh wieder geöffnet werden. Ansonsten verdörrt die Pflanze schneller, als den Spielern lieb ist.

Um Wachstum geht es auch in der App «Oje, ich wachse!» (3,49 Euro), einem Ratgeber für Eltern von Babys im Alter bis 1,5 Jahren. Die App ist seit vielen Monaten ganz oben in den iOS-App-Charts und zeigt Eltern, in welchem Entwicklungsstadium sich der Nachwuchs befindet. Nutzer können das Alter des Babys eingeben und bekommen sofort Auskunft, etwa ob das Kind gerade einen Entwicklungsschub hat.

Zugegeben: Die Urlaubssaison scheint momentan noch in weiter Ferne. Hartgesottene Camping-Fans lassen sich jedoch nicht davon abhalten, bereits jetzt ihren Urlaub zu planen. Dabei kann die App «ADAC Camping Stellplatz 2019» (4,99 Euro) nützlich sein. Über 8.800 Campingplätze sind darin redaktionell erfasst und bewertet. Von vielen Stellplätzen gibt es 360-Grad-Panoramafotos. Darüber hinaus ist die Anwendung mit vielen Navigations-Apps kompatibel und führt die Nutzer direkt zum Campingplatz ihrer Wahl.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Threema Threema GmbH 3,49 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 6 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 7 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 8 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 4,99 9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 10 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 H&M App H&M kostenlos 2 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 YouTube Google LLC kostenlos 7 Spotify - Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos 8 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 9 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 10 TikTok - Real Short Videos musical.ly Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 10,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 6 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 4,99 7 Duet Display Duet, Inc. 10,99 8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 9 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49 10 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,49

Meistgeladen iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 2 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 3 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos 4 YouTube Kids Google LLC kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos 6 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 7 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 8 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 9 Homescapes Playrix Games kostenlos 10 ZDFmediathek ZDF kostenlos