Für iPhone und iPad : App-Charts: Corona-Datenspende und Thermomix-Rezepte

Welche iOS-Apps kommen in Zeiten von Corona besonders gut an? An der Spitze der Top Ten ist diesmal eine App, mit der Nutzer Corona-Daten an das Robert Koch-Institut spenden. Aber auch ein digitaler Helfer für den Thermomix schafft es nach ganz vorn.

15. April 2020, 14:18 Uhr

Die iOS-Nutzer zeigen sich in dieser Woche hilfsbereit: Um im Kampf gegen Corona einen wichtigen Beitrag zu leisten, erklären sie sich per App zu einer Datenspende an das Robert Koch-Institut bereit. Die Unterstützung ist sogar so groß, dass die kostenlose iPhone-App auf Platz eins landet.

Ebenso gefragt sind in dieser Woche Kochideen für den Thermomix. Mit über 1000 Rezepten sichert sich daher auch die 3,99 Euro teure iPhone-Anwendung «food in love» einen Spitzenplatz. Sie verspricht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung samt Zutatenübersicht, die das Hoch- und Runterscrollen überflüssig macht. Als nützlich soll sich zudem ein Portionsumrechner erweisen.

Dank Corona bleibt auch der Bedarf an digitalen Kommunikations-Tools weiterhin groß. Jeweils auf den zweiten Platz gelangen die kostenlose Meeting-App «Zoom» sowie der 3,99 Euro teure Instant-Messenger «Threema». Während «Zoom» Video-Konferenzen mit bis zu 100 Personen möglich macht, können mit «Threema» Nachrichten ausgetauscht und verschlüsselte Sprachanrufe getätigt werden, ohne dass die Daten auf einem Server gesammelt werden.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 food with love App Food with love 3,99 2 Threema Threema GmbH 3,99 3 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 4 TouchRetouch ADVA Soft GmbH 2,29 5 Minecraft Mojang 7,99 6 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 7 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 10 TeamSpeak 3 TeamSpeak Systems Inc 1,09

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Corona-Datenspende Robert Koch-Institut kostenlos 2 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 3 Speech Jammer Dwight Dickinson kostenlos 4 Disney+ Disney kostenlos 5 Zombies, Run! Six to Start kostenlos 6 Houseparty Life On Air, Inc kostenlos 7 TikTok TikTok Inc. kostenlos 8 Save The Girl! Lion Studios kostenlos 9 Skype für iPhone Skype Communications S.a.r.l kostenlos 10 Go Knots 3D Rollic Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 food with love App Food with love 3,99 4 Notability Ginger Labs 9,99 5 Minecraft Mojang 7,99 6 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 7 Affinity Photo Serif Labs 10,99 8 Duet Display Duet, Inc. 10,99 9 Affinity Designer Serif Labs 10,99 10 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 2 Skype für iPad Skype Communications S.a.r.l kostenlos 3 Disney+ Disney kostenlos 4 Messaging for WhatsApp on iPad Burak Acemoglu kostenlos 5 Save The Girl! Lion Studios kostenlos 6 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 7 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 8 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 9 Houseparty Life On Air, Inc kostenlos 10 Messenger for WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos