Tipps und Tricks : Blauen Punkt neben App-Icons in Android 8 loswerden

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 09:08 Uhr

Unter Android 8 (Oreo) zeigen einige Android-Apps gelegentlich neben ihrem App-Icon einen blauen Punkt an. Das bedeutet, dass es innerhalb der betreffenden App ein Ereignis gab, auf das Nutzer aufmerksam gemacht werden sollen.

Die Twitter-App zeigt so etwa an, wenn man neue Abonnenten hat, oder der Play Store erinnert an verfügbare Updates.

Wer den blauen Punkt löschen will, muss dafür nur etwas länger den Finger auf das App-Symbol legen, bis sich ein kleines Fenster mit den aktuellen Benachrichtigungen öffnet. Diese schiebt man dann nach links aus dem Bild. Sind alle Benachrichtigungen weggeschoben, verschwindet auch der blaue Punkt.