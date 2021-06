Digitalisierung : Bund fördert IT-Sicherheitsforschung mit 350 Millionen Euro

„Digital. Sicher. Souverän.“ - so lautet das 350 Millionen schwere Forschungsprogramm das das Bundeskabinett beschlossen hat. Allein 2020 wurden 117,4 Millionen neue Schadprogramm-Varianten gezählt.

Berlin | Die Bundesregierung will in den kommenden fünf Jahren mindestens 350 Millionen Euro in Forschung zur IT-Sicherheit investieren. Das neue Forschungsprogramm mit dem Titel „Digital. Sicher. Souverän.“ wurde am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen. Die Fördermittel sollen außerdem aus dem Konjunkturpaket zur Krisenbewältigung „deutlich aufgestockt ...

