Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Sängerische Meisterleistungen von Christina Aguilera und Cher erwarten Netflix-Abonnenten in dieser Woche im Musicalfilm „Burlesque”. Musikalisch wird es auch in Disneys Wintermärchen „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren”. Archäologe „Indiana Jones” (Harrison Ford) jagt währenddessen einem verlorenen Schatz und vielen weiteren Artefakten hinterher. Der selbsternannte Guru Chip (Will Arnett) muss sich in der zweiten Staffel von „Flaked” seiner düsteren Vergangenheit stellen. Einen dokumentarischen Blick auf die Urheberrechts-Problematik von Graffiti-Künstlern wirft außerdem der Film „Saving Banksy”.

Im Leben von Chip (Will Arnett) häufen sich die Probleme, obwohl der selbsternannte Guru das gerne vermeiden würde. Das Leben mit Spaziergängen am kalifornischen Strand und faszinierendem Essen könnte so schön sein, doch leider hat sich Chip in die Traumfrau seines Freundes Dennis (David Sullivan) verliebt. Diese Gefühle bringen düstere Details aus seiner Vergangenheit ans Licht. Chip war vor den Lügen seines frühen Lebens und einem Drogenproblem auf der Flucht, doch nun muss er sich diesen Schatten und seinen Gefühlen für London (Ruth Kearney) stellen.

Archäologieprofessor und Abenteurer Dr. Henry „Indiana” Jones (Harrison Ford) geht ausgestattet mit Hut und Peitsche auf Schatzsuche: Er soll die Bundeslade finden, doch auch die Nazis haben es auf das sagenumwobene Artefakt abgesehen. Zusammen mit Marion (Karen Allen) beginnt für „Indiana” ein abenteuerlicher Wettstreit. Der erfolgreiche Abenteuerfilm von Steven Spielberg war Auftakt für vier weitere Filme, in denen Jones unter anderem dem Heiligen Grahl und einem silbernen Kristallschädel nachjagt.

Im Musical-Film „Burlesque” treffen zwei Generationen großer Diven aufeinander. Sängerin Ali (Christina Aguilera) träumt vom Ruhm als Sängerin und zieht dafür vom Land in die Großstadt. Die Burlesqueshows des Revue-Theaters haben es ihr sofort angetan, doch Betreiberin Tess (Cher) ist schwer zu beeindrucken. Als Ali ihre Chance erhält, versetzt sie das Publikum und ihre Konkurrentinnen nicht nur durch ihren Hüftschwung, sondern auch durch ihre beeindruckende Stimme in Staunen.

Im Jahr 2010 erlangte der Graffiti-Künstler Banksy mit den Bildern einer Ratte in den Straßen von San Francisco große Aufmerksamkeit. Ein Kunsthändler entfernte jedoch das Bild einer der bekannten Ratten und verkaufte es anschließend für viel Geld. Regisseur Colin Day wirft in „Saving Banksy” einen dokumentarischen Blick auf die Ereignisse und geht der Urheberrechts-Frage nach: „Was tun, wenn du an deiner eigenen Hauswand ein Bild von Banksy entdeckst?”

Die Liebe zweier Schwestern wird auf eine harte Probe gestellt: Königin Elsa hat magische Kräfte mit denen sie Eis beschwören kann. Als sie dadurch ihre Untertanen gefährdet, muss die junge Herrscherin fliehen. Prinzessin Anna versucht ihrer Schwester zu helfen. Unterstützt wird sie von dem jungen Sami-Burschen Kristoff, seinem Rentier Sven und dem sprechenden Schneemann Olaf. Zusammen müssen sie alles daran setzen, Elsas Leben und das Königreich Arendelle zu retten.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Auf Amazon bricht diese Woche in „The Strain” eine Vampir-Epidemie aus, die das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Exklusiv präsentiert der Streaming-Anbieter außerdem „Star Trek Beyond” und den hochgelobten Dokumentarfilm „A Long Strange Trip” über die Rockband „Grateful Dead”. In „The Visit” werden zwei Geschwister von ihren Großeltern in Angst und Schrecken versetzt.

Im dritten Teil der des erfolgreichen Serien-Remakes startet die USS Enterprise zu einer fünfjährigen Mission, um fremde Lebensformen im All zu erforschen. Mit an Bord sind neben Kirk (Chris Pine) auch das bewährte Team aus Spock (Zachary Quinto), Pille (Karl Urban), Uhura (Zoe Saldana), Chekov (Anton Yelchin), Scotty (Simon Pegg) und Sulu (John Cho). Während ihrer Mission geraten Kirk und Spock allerdings in einen Hinterhalt des unbarmherzigen Krall (Idris Elba).

In der Horrorkomödie „The Visit” lernen die beiden Geschwister Becca (Olivia DeJonge) und Tyler (Ed Oxenbould) Oma und Opa von einer ungeahnt gruseligen Seite kennen. Mit besten Absichten werden sie von der Mutter zu einem Besuch bei den Großeltern geschickt und finden dort zunächst auch liebevolle Gastfreundschaft vor. Einzige Regel: Nach 21.30 Uhr dürfen sie ihre Zimmer nicht verlassen. Als die beiden Geschwister dieses Gebot wegen seltsamer Geräusche im Haus missachten, wird der Großelternbesuch zum Albtraum.







Nach einer Flugzeuglandung in New York werden zahlreiche Passagiere leblos vorgefunden. Nachdem sie in die örtliche Leichenhalle gebracht wurden, verschwinden die scheinbar Toten jedoch kurze Zeit später spurlos. Epidemiologie Dr. Ephraim Goodweather (Corey Stoll) vermutet einen Virus, der die Betroffenen in Vampire verwandelt hat. Binnen kürzester Zeit steigt die Zahl der Vampire dramatisch an. Die übrigen Menschen müssen sich zusammenschließen, denn nur so können sie den Untoten Widerstand leisten.

Exklusiv und in der englischen Originalversion erzählt die dokumentarische Mini-Serie „A Long Strange Trip” von der Karriere der Rockband „Grateful Dead”. Von 1960-1990 bestimmte die Band die Musikszene, obwohl ihre Mitglieder sowohl mit Konventionen der Musikbranche aneckten als auch im Umgang mit der Presse alles andere als höflich waren. Der Film von Regisseur Amir Bar-Lev feierte bereits auf dem diesjährigen Sundance Filmfestival große Erfolge.

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Polit-Thriller-Fans dürfen sich freuen, denn ab dieser Woche ist die neue Staffel von „House of Cards” im Maxdome-Store erhältlich. Im Abonnement gibt es außerdem die Krimiserie „Perception” und den Action-Agentenfilm „Der Mann, der niemals lebte” mit Leonardo DiCaprio. Wer dieses Wochenende etwas Lustiges sehen möchte, findet in „Wir sind die Millers” eine besonders schräge Komödie.

Der durchtriebene Kongressabgeordnete Frank Underwood (Kevin Spacey) wird bei einer Beförderung übergangen und plant daraufhin seinen persönlichen Rachefeldzug, dessen Ziel die Präsidentschaft der USA ist. Unterstützung erhält er dabei von seiner stahlharten Ehefrau Claire (Robin Wright) und der Presse. Je mehr Underwoods Macht im Weißen Haus steigt, desto mehr ist jedoch sein riskantes Spiel gefährdet, das einem Kartenhaus gleicht. In der neuen Staffel von „House of Cards” setzt Underwood alle Mittel ein, um als Präsident im Amt zu bleiben.

In der Krimiserie „Perception” bilden die FBI-Agentin Kate Moretti (Rachael Leigh Cook) und der Neurowissenschaftler Dr. Daniel Pierce (Eric McCormack) ein ungewöhnliches Ermittler-Duo. Pierce leidet unter Schizophrenie und schweren Halluzinationen. Allmählich lernt er jedoch, seine Trancezustände zu nutzen, um verborgene Details in den Fällen zu erkennen. Auf diese Weise wird er zum festen Bestandteil von Kate Morettis Ermittlungen, deren Mentor er schon zu Studienzeiten war.

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) ist ein erfahrener CIA-Agent, doch sein neuester Fall im Kampf gegen den Terror führt ihn auf unbekanntes Terrain. Zusammen mit dem jordanischen Spezialagenten Hani (Mark Strong) muss er eine Einheit bilden, um den gerissenen Bombenleger Al-Saleem (Alon Aboutboul) zur Strecke zu bringen. Die Mission führt Ferris unter den sorgfältigen Anweisungen von Ed Hoffman (Russell Crowe) in den Irak, nach Jordanien, Washington und Dubai.

David Buke (Jason Sudeikis) ist Drogendealer, aber leider kein besonders guter. Wegen eines gerade erst vermasselten Deals hat er nun hohe Schulden bei seinem Lieferanten Brad (Ed Helms). Als Wiedergutmachung muss David nun selbst einen Drogenschmuggel übernehmen und sich dafür als Deckmantel noch schnell eine Scheinfamilie zulegen - Stripperin Rose (Jennifer Aniston) und die zwei fremden Kinder Casey (Emma Roberts) und Todd (Ken Marino) kommen da gerade recht.

