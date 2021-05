Corona-Pandemie : Diesjährige Technik-Messe IFA wegen Pandemie abgesagt

Messen sind ein besonders schwieriges Geschäft in der Corona-Pandemie. Die IFA zieht für den Herbst nun Konsequenzen. Auch eine Mini- oder Online-IFA wird es dieses Jahr nicht geben.

Berlin | Die Technik-Messe IFA in Berlin wird in diesem Jahr doch nicht stattfinden. Angesichts der Unwägbarkeiten in der Corona-Pandemie lasse sich die für Anfang September angesetzte Veranstaltung nicht „verantwortungsvoll planen“, teilten die Branchenvereinigung gfu als Veranstalter und die Messe Berlin am Mittwoch mit. Die nächste IFA in den Hallen u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.