Prügeln wie im Animé : «Dragon Ball FighterZ» mit Son Goku und Co.

Der Animé «Dragon Ball» ist wie geschaffen für Prügelspiele: In der Serie dreht sich alles ums Kämpfen und Besiegen starker Gegner.

Nach einigen Ausflügen in die dreidimensionale Welt bringt Publisher Bandai Namco die Reihe nun in 2D zurück - mit «Dragon Ball FighterZ» , das auf der Videospielemesse Gamescom (noch bis zum 26. August) gezeigt wird.

In dem Beat 'em Up schlüpfen die Spieler in die Rollen der bekanntesten «Dragon Ball»-Charaktere - etwa Son Goku, Vegeta, Piccolo oder Kuririn. In Teams von drei Charakteren, die während des Kampfes eingewechselt werden können, treten bis zu sechs Spieler gegeneinander an. Für Einzelspieler gibt es außerdem einen Story-Modus, der eine neue Geschichte aus dem «Dragon Ball»-Universum erzählt. Dabei sollen Zwischensequenzen mit Dialogen direkt in die Kämpfe übergehen, die dann die Spieler kontrollieren.

«Dragon Ball FighterZ» soll im Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und Windows-PCs erscheinen.

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:17 Uhr