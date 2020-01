«Dragon Ball Z: Kakarot» : Episch kämpfen mit Son Goku und Freunden

Dragon Balls finden, der stärkste Krieger werden - man will ja nicht viel. Doch in «Dragon Ball Z: Kakarot» können alte und neue Fans der Serie dazu epische Kämpfe austragen und eine riesige Welt entdecken.

17. Januar 2020, 09:44 Uhr

Dragon Ball Z steht im TV für spannende und vor mehrere Folgen lange Kämpfe - am Ende gewinnen natürlich fast immer die Guten. Auf solche epischen Bosskämpfe können sich auch Spieler von «Dragon Ball Z: Kakarot» einstellen.

Das Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One klärt etliche offenen Fragen der Manga- und Animeserie auf und erzählt dabei natürlich die Geschichte von Son Goku, auch als Kakarot bekannt. Mit ihm reist man durch die Welt, trainiert, angelt und kämpft sich effektvoll durch die Story.

Die Handlung bietet nach Angaben von Publisher Bandai Namco neben einem eher ernsten Hauptstrang etliche heitere Nebenaufgaben und zeigt bislang nicht auserzählte Story-Elemente über die sich Fans der Serie wohl seit Jahren den Kopf zerbrechen.

Deutsch gibt es nur als Untertitel

Außerdem stellen sich Spielern etliche Gegner in den Weg. Die haben es ganz schön in sich und daher kommt ein besonderes Element von «Dragon Ball Z: Kakarot» zum Tragen. Spieler können sich mit den anderen Helden des Franchises verbünden, Freundschaften schließen und gemeinsam für die gute Sache in den Ring steigen.

«Dragon Ball Z: Kakarot» kostet rund 60 Euro für PC und 70 Euro für die Konsolenversionen und ist für Spieler ab 12 Jahren freigegeben. Eine deutsche Sprachausgabe gibt es nicht, nur Untertitel. Englischkenntnisse sind also hilfreich.