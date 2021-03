Mobilfunk-Messe : Ericsson bleibt Mobile World Congress in Barcelona fern

Nach Corona-Zwangspause 2020 will der Mobile World Congress jetzt im Juni wieder durchstarten und Zehntausende Teilnehmer nach Barcelona locken. Doch die erste Absage ließ nicht lang auf sich warten.

Stockholm | Die Veranstalter der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress, die trotz Corona-Risiken an dem Großereignis Ende Juni festhalten, haben die erste Absage eines prominenten Ausstellers kassiert. Der Mobilfunk-Ausrüster Ericsson teilte am Dienstag mit, dass er der Messe in Barcelona fernbleiben werde. Grund sei die Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.